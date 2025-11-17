Семья в челябинском поселке обвинила соседа с электромобилем в проблемах со светом

Семья с двумя детьми, проживающая в коттеджном поселке Газовик под Челябинском, вынуждена по выходным снимать квартиру в городе, чтобы просто помыться и постирать вещи. Причина — хронические перебои с электричеством в их двухэтажном доме, которые, по мнению жильцов, вызывает электромобиль их соседа, сообщил портал 74.ru.

«Виновник „торжества“, — кивает хозяйка дома Яна на машину соседа, к которой из гаража протянут кабель. — Она может целый день так стоять [заряжаться]», — заявила она.

Проблемы с напряжением в сети начались здесь давно, но стали критичными, по словам Яны, прошлой зимой. За год семья потратила около 800 тыс. руб. на замену проводки, щитков и даже отопительного котла, который постоянно выходил из строя из-за скачков напряжения. Однако ситуация не улучшилась.

«В сентябре дошло до того, что он включает машину, у нас нет воды вообще никакой: ни холодной, ни горячей — насос не работает, — говорит Яна. — У нас двое детей, и когда воды нет, мы вынуждены снимать квартиру или дом, чтобы помыться, постирать вещи», — возмущена она.

Сосед Олег, владелец гибридного автомобиля, категорически отвергает обвинения. Он утверждает, что проблема в самой схеме подключения дома соседей, которое было выполнено через электрощиток на его гараже без его ведома.

«Машина стоит второй день [включенной в розетку], но заряжается два часа. Сейчас потребление — один ампер, то есть потребления вообще нет никакого, она не заряжается, просто воткнута в розетку. Я ставлю зарядку машины ночью — в два часа ночи, в три часа, когда потребление минимальное», — объясняет он.

Конфликт усугубляется наличием официального документа о техническом присоединении, где точкой подключения значится распределительный шкаф на гараже Олега. Пока соседи выясняют отношения, семья с детьми продолжает еженедельно сталкиваться с бытовым коллапсом, наглядно демонстрирующим проблемы старой инфраструктуры с новыми технологиями.

