Священники объяснили отношение к празднованию дней рождения усопших

Российские священнослужители раскрыли отношение Церкви к традиции отмечать или поминать дни рождения усопших родственников. Как пишет ИА «Ель», с точки зрения веры, главным днем в жизни человека считается не дата его физического рождения, а день кончины, который воспринимается как начало нового, духовного рождения души в вечности.

Этот взгляд имеет исторические корни: в прошлом точную дату рождения часто не фиксировали, ограничиваясь годом, в то время как день смерти записывали особенно тщательно. Дата ухода человека из земной жизни является ключевой памятной точкой, когда душа вступает в иную реальность, поэтому ее иногда называют «новым днем рождения» усопшего.

Сама православная традиция не содержит прямого запрета на то, чтобы вспоминать покойного в день его земного рождения. Этот день можно рассматривать как дополнительный повод помянуть близкого человека.

Однако священники подчеркивают, что главной помощью его душе является не застолье, а молитва родных и близких, особенно усиленная в первые 40 дней после смерти.

В памятные даты, включая день рождения усопшего, рекомендуется посетить храм, подать записку за упокой, съездить на кладбище, чтобы привести могилу в порядок и помолиться.

Можно помолиться и дома, прочитав, например, Акафист за единоумершего или несколько псалмов. Таким образом, акцент смещается с мирского «празднования» на духовное поминовение и молитвенную поддержку души.

Ранее священник Владислав Береговой объяснил, грешно ли православных отмечать 14 февраля?