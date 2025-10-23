Священники объяснили, почему церковную десятину сможет отдать даже малоимущий

Верующий человек может исполнить заповедь о церковной десятине не только в денежной форме, но и через помощь ближним. Об этом сообщил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с изданием « Абзац ». По его словам, главное — искреннее участие в жизни Церкви, а не размер пожертвований.

Священник отметил, что традиция десятины восходит к Ветхому Завету, где упоминалось о передаче десятой части дохода на нужды храма. Сейчас, по словам представителя духовенства, обстоятельства изменились, и далеко не каждый верующий может позволить себе материальные отчисления.

Если доход человека минимален, пожертвование может выражаться в иной форме — помощи приходу, участии в благотворительности или добровольной работе. При этом конкретных требований по суммам в Церкви нет: все зависит от личных возможностей и готовности служить добру.

Ранее священнослужители Подмосковья раскрыли отношение к стерилизации питомцев.