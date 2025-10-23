Священники объяснили слова о вреде больших денег для женщин

РПЦ заявила, что слова иерея Кирилла Марковского о вреде больших денег для женщин вырвали из контекста, а речь шла о жизни по заповедям. Об этом сообщает NEWS.ru .

Слова иерея Кирилла Марковского, в которых, по мнению некоторых СМИ, он утверждал, что женщинам вредно иметь много денег, были интерпретированы неверно, заявила руководитель пресс-службы Синодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.

Разговор с ведущим подкаста «Тет-а-тет» касался заработной платы в миллион рублей, а упоминание суммы в 100 тыс. ₽ было оговоркой. Основной смысл заключался в том, что главным в жизни человека являются духовные ценности и соблюдение заповедей Божьих.

Гамершмидт подчеркнула, что Церковь не против достойной зарплаты. По ее словам, абсолютно нормально и даже положительно, когда человек живет в достатке, при условии соблюдения закона и сохранения духовного равновесия.

Материальная сторона жизни, добавила она, приложится сама, Бог не оставит верующего человека, который стремится к духовной жизни.

