Священники Саранской епархии разъяснили порядок общей исповеди

В Саранской епархии разъяснили смысл и порядок совершения общей исповеди — особой формы таинства покаяния, которая практикуется в некоторых храмах. Как отметили священнослужители, суть исповеди всегда одна — искреннее раскаяние в содеянных грехах. Отличие общей исповеди в том, что человек не перечисляет свои прегрешения самостоятельно, а слушает их из уст священника.

Перед собравшимися верующими священнослужитель читает чинопоследование таинства покаяния, озвучивая основные грехи, свойственные всем или большинству людей. Это пробуждает в присутствующих покаянные чувства. В ответ на перечисление грехов верующие крестятся и произносят про себя или хором: «Прости нас, милосердный Господи!». После этого каждый подходит под епитрахиль, и священник читает над ним разрешительную молитву.

Важное условие

У общей исповеди есть одно жесткое условие. По словам служителей церкви, даже если человек не называет грехи сам, а лишь слышит их из уст священника, он должен внимательно заглянуть в свою душу и искренне покаяться в том, что его тяготит.

Если же у человека есть смертный грех, или грех, который тяжелым грузом лежит на совести, или такой грех, который не был перечислен священником, необходимо исповедоваться лично. В таком случае нужно произнести его вслух под епитрахилью, искренне покаявшись, — и сделать это до того, как священник прочтет разрешительную молитву.