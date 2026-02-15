Священный Рамадан-2026: даты начала месяца, пост и главные запреты для верующих

Священный месяц Рамадан — один из самых значимых периодов в жизни мусульман по всему миру. В 2026 году, когда за окном еще лежит февральский снег, миллионы верующих уже готовятся к духовному обновлению, посту и усиленным молитвам. Об этом сообщает kamchatka.aif.ru .

Рамадан — это девятый месяц исламского лунного календаря, время, когда мусульмане от рассвета до заката воздерживаются от еды, питья, курения и интимных отношений, стремясь очистить душу, приблизиться к Аллаху и проявить милосердие к окружающим.

Когда начнется и закончится Рамадан в 2026 году

Точная дата начала Рамадана зависит от наблюдения новолуния — полумесяца, который определяет старт месяца. В 2026 году священный месяц начнется с заходом солнца 18 февраля, а первый полный день поста придется на 19 февраля. Продлится Рамадан 29 дней и завершится 19 марта, после чего 20 марта мусульмане отметят праздник разговения — Ураза-байрам, или Ид аль-Фитр. Эти даты подтверждены астрономическими расчетами и объявлениями религиозных авторитетов в разных странах, хотя в некоторых регионах возможны небольшие сдвиги на один день.

Суть Рамадана

Рамадан установлен в память о том, что именно в этом месяце Пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана. Пост в Рамадан — один из пяти столпов ислама, обязательный для каждого здорового взрослого мусульманина. Главная цель — не просто голодание, а воспитание самоконтроля, терпения, благодарности и сострадания. Верующий отказывается от дозволенных вещей днем, чтобы лучше понять нужды голодных и бедных, очистить сердце от грехов и укрепить связь с Творцом.

В этот месяц мусульмане стараются чаще читать Коран, совершать дополнительные молитвы, раздавать милостыню и избегать сплетен, злословия, гнева. Особое значение имеет Ночь предопределения — Ляйлят аль-Кадр, которая приходится на одну из нечетных ночей последней декады Рамадана. В 2026 году ее ожидают в ночь с 16 на 17 марта. Считается, что поклонение в эту ночь равно поклонению за тысячу месяцев.

Пост учит дисциплине и помогает переосмыслить привычки, избавиться от вредных зависимостей и наполнить жизнь смыслом. Многие отмечают, что после Рамадана чувствуют себя обновленными, более спокойными и близкими к своей вере.

Сухур — предрассветный прием пищи

Сухур — это ранний утренний прием пищи перед началом дневного поста. Он совершается до наступления рассвета, когда звучит призыв к утренней молитве фаджр. Как подчеркивал Пророк Мухаммад, сухур приносит благословение — даже если это всего лишь глоток воды или финик, такая трапеза придает сил и помогает легче перенести дневное воздержание. Завершать сухур рекомендуется за 10–15 минут до начала времени фаджр, чтобы избежать сомнений.

Важнейшая часть сухура — намерение держать пост в этот день ради Аллаха. Намерение можно произнести мысленно или словами — главное, чтобы оно было искренним. Если человек проспал сухур, пост все равно остается действительным — достаточно просто не есть и не пить до заката. Сухур помогает легче перенести дневное воздержание, особенно в холодное время года, когда дни короче, а ночи длиннее.

Многие семьи встают вместе на сухур, читают дуа и ободряют друг друга. Это время укрепляет родственные связи и создает атмосферу тепла перед долгим днем поста.

Ифтар — вечернее разговение

Ифтар — момент разговения сразу после заката солнца, когда звучит азан на вечернюю молитву магриб. Традиционно начинают с финика и воды — так делал Пророк. Затем совершают магриб, после чего приступают к полноценной трапезе. Ифтар — время радости, благодарности Аллаху за силу выдержать пост и просьбы о принятии поклонения.

В этот момент принято приглашать соседей, родственников, нуждающихся — совместный ифтар считается особенно благословенным делом. Многие мечети организуют коллективные разговения, где могут поесть все желающие. После ифтара следуют дополнительные молитвы, чтение Корана и ночные намазы таравих, которые совершаются в мечетях или дома.

Ифтар не только утоляет голод, но и напоминает о щедрости Творца. Верующие стараются не переедать — лучше есть умеренно, чтобы сохранить бодрость для ночных поклонений.

Намаз во время Рамадана

В месяц Рамадан молитва приобретает особое значение. Обязательные пять намазов совершаются в обычном порядке, но добавляются ночные таравих — длинные молитвы после иша, на которых читают Коран джамаатом. В мечетях таравих часто завершают за 8–20 ракаатов, в зависимости от традиции.

Мусульмане стремятся прочитать весь Коран за месяц — многие делают хатм (завершение чтения) именно в Рамадан. Утренний намаз фаджр, полуденный зухр, послеполуденный аср, вечерний магриб и ночной иша — все это совершается с особым рвением. Пост и молитва взаимно усиливают друг друга, помогают сосредоточиться на духовном.

Особенно ценятся добровольные молитвы ночью — после таравих многие остаются для витр и личных дуа. В Рамадан двери Небес открыты, и мольбы принимаются Аллахом с большей вероятностью.

Что можно и нельзя в Рамадан в 2026 году

Пост в Рамадан предполагает полный отказ от еды, питья, курения, половых отношений и всего, что попадает внутрь тела через рот или нос с намерением питания — от рассвета до заката. Нельзя намеренно вызывать рвоту, принимать инъекции питательных веществ, заниматься самоудовлетворением.

Разрешены гигиенические процедуры — чистка зубов пастой, если ее не глотать, а выплевывать, полоскание рта, душ, использование духов. Можно купаться, чистить зубы мисваком. Беременные, кормящие, больные, путешественники, пожилые и дети освобождаются от поста — они возмещают пропущенные дни позже или кормят бедного за каждый день.

Нельзя ругаться, сплетничать, лгать, смотреть запретное — пост нарушается не только едой, но и греховными поступками. Если пост нарушен намеренно без уважительной причины, требуется каффарет — искупление. Так верующий не только исправляет себя в глазах Всевышнего, но и получает бесценные уроки честности и чистоты помыслов.

