Святитель с трикирием и крестом: в Мордовии отреставрировали редкую икону XIX века

В селе Инелей Мордовии после реставрации в храм Архангела Михаила вернулась старинная икона святителя Николая Чудотворца XIX века. Образ, отличающийся редкой иконографией, доставил в церковь благочинный Юго-Западного и Ичалковского церковных округов протоиерей Иоанн Просвирнин.

На иконе святитель изображен в архиерейском облачении — в одной руке он держит трикирий (трехсвечник, символ Святой Троицы), в другой — крест. Такая композиция подчеркивает литургический аспект служения Николая Чудотворца не только как заступника, но и как архипастыря, совершающего богослужение.

Месяц назад образ сняли с иконостаса и передали реставратору Татьяне Курбетовой. Святыня обрела новую жизнь: специалист укрепила основу и красочный слой, очистила потемневшие участки и восстановила утраченные фрагменты живописи. Теперь икона вновь заняла свое молитвенное место в старинном деревянном храме.