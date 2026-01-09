Святой против острых ножей: почему мужчинам 9 января лучше не брать в руки топор и пилу

В народной традиции 9 января посвящено святому Стефану Первомученику и носит название Степанов день или Степановы труды. С этим днем связан комплекс обычаев, направленных на благополучие дома, здоровья скота и избавление от печали, пишет МК.

Среди действий, поощряемых традицией, — особый уход за лошадьми и скотом, включающий поение их водой через серебро. Также был распространен обряд «тоскливой чаши», когда налитую в миску воду выставляли на мороз, а утром разбивали образовавшийся лед, символически уничтожая печаль. В этот день было принято печь обрядовую выпечку — «колядки» — для угощения соседей и родных. День считался подходящим для найма работников и обсуждения трудовых договоров.

Ряд действий в Степанов день, согласно поверьям, не рекомендовался. Под запретом до заката было использование мужчинами острых предметов вроде топоров. После захода солнца запрещалось заниматься рукоделием, чтобы «не запутать судьбу». Также нельзя было выметать сор из избы, чтобы не вымести удачу, выбрасывать остатки еды и заключать браки.

Погодные приметы этого дня связывали иней на деревьях с будущим урожаем, а снегопад — с обилием грибов и ягод летом. Поведение ворон и синиц трактовалось как предсказание изменения температуры.

