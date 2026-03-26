Жители Новокузнецка заметили на выезде из Новоильинского района необычную конструкцию — баннер с изображением семьи Николая II и надписью «Святые Царственные Страстотерпцы, простите нас!». Фотография быстро разлетелась по соцсетям, вызвав у горожан недоумение и вопросы.

Автор снимка признался, что впал в ступор от увиденного. Главный вопрос, который он задает: какой смысл вложен в такое послание и зачем оно появилось в городской среде?

Священник Вячеслав Ланский в беседе с VSE42.Ru предположил, что баннер установило частное лицо, никак не связанное с официальными церковными структурами. При этом он напомнил, что с точки зрения православной традиции Николай II и его близкие причислены к лику святых как страстотерпцы.

Поводом для канонизации стала их христианская кончина: истязания и смерть они приняли, сохранив твердое упование на Бога. Это, по словам священника, стало следствием их жизненного выбора и стремления к православному образу жизни.

Отец Вячеслав также отметил, что события тех лет обернулись для страны тяжелой трагедией: междоусобная война, репрессии, резкая смена идеологии и устоев. Все это до сих пор болезненно отзывается в сердцах людей. Строки из дневника последнего русского императора, которые часто цитируют, ярко характеризуют ту эпоху: «Кругом измена, трусость и обман».

Священник подчеркнул, что тема пагубности предательства интересов своей страны продолжает волновать умы и сердца многих соотечественников даже спустя столетие.