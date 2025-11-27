Связь между поколениями: в подмосковной Кашире провели церемонию в память Битвы за Москву

В подмосковной Кашире состоялся памятный митинг, посвященный 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Торжественно-траурная церемония прошла на мемориале павшим воинам в поселке Зендиково, который носит статус населенного пункта воинской доблести.

В мероприятии участвовали глава округа Роман Пичугин, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, представители духовенства, администрации, ветеранских организаций, юнармейцы и школьники. Собравшиеся вспомнили события осени 1941 года, когда в районе Зендиково были остановлены немецкие войска, наступавшие на Москву. Решающую роль в этом сыграла конно-механизированная группа генерала Павла Белова, начавшая успешное контрнаступление.

Особое внимание собравшихся было уделено связи поколений – современные каширяне продолжают традиции предков, участвуя в специальной военной операции по защите Родины. В рамках церемонии глава муниципалитета вручил государственные награды родственникам погибших героев нашего времени. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.