«Связь прервется на два часа». Запись к врачу на Сахалине остановят из-за профилактики
Сервис 1-300 будет временно недоступен жителям Сахалинской области
Сегодня, 18 марта, на территории Сахалинской области будут проводиться профилактические мероприятия, затрагивающие работу единой телефонной линии 1-300.
Как проинформировали в региональном министерстве здравоохранения, с 14:00 до 16:00 (ориентировочно) станет недоступна услуга предварительной записи на прием к специалистам.
Оказание экстренной и неотложной помощи будет оказываться в штатном режиме, без изменений, подчеркнули в ведомстве.
В случае необходимости вызова медицинского работника жителям рекомендуется пользоваться привычными номерами экстренных служб: 103 или 112.
