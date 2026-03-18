«Связь прервется на два часа». Запись к врачу на Сахалине остановят из-за профилактики

Сегодня, 18 марта, на территории Сахалинской области будут проводиться профилактические мероприятия, затрагивающие работу единой телефонной линии 1-300.

Как проинформировали в региональном министерстве здравоохранения, с 14:00 до 16:00 (ориентировочно) станет недоступна услуга предварительной записи на прием к специалистам.

Оказание экстренной и неотложной помощи будет оказываться в штатном режиме, без изменений, подчеркнули в ведомстве.

В случае необходимости вызова медицинского работника жителям рекомендуется пользоваться привычными номерами экстренных служб: 103 или 112.

