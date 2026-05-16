Связь сквозь века: почему массовое крещение в тверской деревне Дегунино удивило историков
В Тверской области состоялось знаковое духовное событие, связавшее историю региона с современностью. В Покровской церкви, расположенной в деревне Дегунино Старицкого округа, было совершено массовое Таинство Крещения членов семьи Хомяченковых. Данный род имеет глубокие исторические связи с упомянутым приходом: в девятнадцатом столетии представители этой фамилии являлись ключевыми меценатами Покровского храма, активно финансируя его возведение, благоустройство и поддерживая повседневную деятельность религиозной общины, пишет Tverigrad.
Торжественная церемония и посещение семейного некрополя
Священнодействие возглавил руководитель Старицкого Свято-Успенского монастыря и настоятель храма игумен Дамаскин (Леонов). После завершения обряда священнослужитель обратился к крестившимся с приветственным словом, поздравив их с обретением личной Пятидесятницы, которая знаменует собой момент духовного перерождения человека.
Затем участники мероприятия совершили памятный переход к православному погосту, находящемуся при церкви:
- Знакомство с историей рода. Наместник монастыря лично провел для прихожан экскурсию по территории старинного храмового кладбища.
- Обретение семейной святыни. Игумен Дамаскин продемонстрировал членам семьи Хомяченковых сохранившееся старинное надгробие, под которым покоятся их предки-благотворители, жившие позапрошлом веке.