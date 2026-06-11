Связал простыни и скрылся: ремонтник дерзко обокрал хозяина квартиры

Житель Новокузнецка решил сделать ремонт и нанял для этого мужчину. Но доверие обернулось кражей, пишет VSE42.Ru .

В отдел полиции Новокузнецка обратился 55-летний горожанин с заявлением о пропаже имущества. Из его квартиры исчезли два мобильных телефона, телевизор и акустическая колонка. Общая сумма ущерба составила 54 тысячи рублей.

Полицейские начали разбираться и довольно быстро вышли на след. Подозреваемым оказался тот самый ремонтник, которого потерпевший лично пригласил для отделочных работ. Мужчине 42 года, и его биография уже содержала судимости — вороватый «мастер» попался не в первый раз.

Схема кражи, которую восстановило следствие, достойна не самого удачного боевика. В день происшествия хозяин закрыл входную дверь снаружи и ушел по своим делам, оставив рабочего одного внутри. Дверь оказалась запертой, а квартира расположилась на третьем этаже.

Но это не остановило злоумышленника. Он связал между собой несколько простыней, получив подобие прочной веревки. Затем мужчина вышел на балкон, спустил на самодельном канате сначала технику, а после и сам благополучно спустился вниз.

Добычу рецидивист провернул быстро и без лишних свидетелей. Телевизор и колонку он сдал в ближайший комиссионный магазин, а телефоны продал неизвестному лицу с рук. Все вырученные деньги, как сообщает полиция, подозреваемый потратил на личные нужды. На какие именно — ведомство не уточняет.

Уголовное дело по статье «Кража» уже направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит предприимчивому альпинисту, — лишение свободы на срок до пяти лет.