Специальная военная операция на Украине стала не только испытанием для экономики и армии, но и своеобразным фильтром для тех, кто привык зарабатывать репутацию на критике государства. В своей авторской колонке под названием «Гражданское общество: абстракция или живые люди?», опубликованной в Telegram-канале «Специально для RT », уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подвела неожиданный итог многолетней деятельности ряда активистов.

Лантратова констатировала резкую смену ориентиров в среде отечественных правозащитников. После начала специальной военной операции многие публичные деятели, ранее громко заявлявшие о защите граждан, предпочли уехать из страны и присоединиться к лагерю ее противников. По словам омбудсмена, происходящее расставило все точки над «и» в вопросе об истинной природе такой деятельности.

«Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные „защитники прав“ быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — отметила она в колонке.

По мнению Лантратовой, подобное поведение обнажило подмену понятий в среде тех, кто десятилетиями позиционировал себя как совесть нации. Омбудсмен жестко разграничила два типа общественной деятельности. Первый — это клуб по политическим интересам, где участники соревнуются в остроте критики власти и собирают дивиденды с оппозиционности. Второй, который Лантратова считает единственно верным, — это общество солидарности и взаимопомощи.

Любопытно, что еще в декабре прошлого года президент Владимир Путин, выступая перед правозащитниками, поблагодарил их именно за прямую работу с населением, отделяя конструктивную помощь от пустого резонерства. Заявление Лантратовой, по сути, конкретизирует эту президентскую оценку: те, кто реально помогал людям, остались решать проблемы на местах. Те же, кто лишь имитировал бурную деятельность, предпочли уехать и сменить риторику на антироссийскую.

