«Свобода от рабства желудка»: священник объяснил, считается ли грехом переедание при лечении анорексии

В списке основных смертных грехов, принятых в православии, есть чрезмерное потребление пищи, то бишь чревоугодие. Как рассказал иерей Владислав Береговой, с точки зрения христианской аскетики чревоугодие – это извращение нормального отношения человека к пище.

Собеседник пояснил, чем выражается этот грех.

«Когда ты ешь не для того, чтобы жить и работать, а работаешь и живешь для того, чтобы есть – это уже чревоугодие», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда человек не может ограничить себя в еде в среду, пятницу и многодневные посты только потому, что не может прожить без стейка с кровью или пирожного, это, по словам представителя РПЦ, свидетельствует о рабском положении человека перед его желудком.

«Поскольку христианство – это о свободе от рабства, в том числе своего желудка, то чревоугодие считается одной из семи страстей. Страсть – это тяжелый грех, вошедший в привычку. В принципе, мы видим по окружающим людям, а иногда и по себе, как человек старается похудеть, но не в состоянии, потому что как наркоман не принадлежит себе», – пояснил иерей.

Однако в некоторых случаях, например, при лечении анорексии (расстройства пищевого поведения), пациентам приходится употреблять еду в больших количествах. Это нужно, чтобы прийти в себя, справиться с физическим, психологическим заболеванием. Береговой объяснил, считается ли переедание в таком случае грехом.

«В данном случае еда является лекарством для поддержания жизни, чтобы жить и существовать. Поэтому проводить здесь знак равенства ко греху неуместно», – заключил священнослужитель.

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