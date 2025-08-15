Свободу пляжам: Сицилия запретила ставить турникеты на побережье — АТОР

Власти Сицилии запретили ставить турникеты и ограждения, мешающие свободному доступу к морю. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Туроператоров.

Новые правила приняли после многочисленных жалоб — особенно от жителей района Монделло близ Палермо, которые не могли попасть на пляжи. Как заявила комиссар по вопросам окружающей среды Джузи Саварино, береговая линия должна оставаться доступной для всех. Теперь любой сможет бесплатно подойти к воде без ограничений.

Правда, проблема дороговизны остается. Большинство пляжей в Италии принадлежат частным операторам, которые берут деньги за шезлонги и зонты. После коронавируса цены выросли в разы, и многим местным семьям такие траты не по карману.

