Свои двери к новому учебному году откроет школа в подмосковном ЖК «Ярославский»

Школу, рассчитанную на тысячу шестьсот пятьдесят учеников, достроили на территории жилого комплекса «Ярославский» в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Девелопер компания ПИК возвел общеобразовательное учреждение в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

В школе площадью более двадцати двух тысяч квадратных метров обустроено более шестидесяти учебных классов, в том числе специализированные кабинеты химии, физики, информатики, рисования, иностранных языков, биологии, труда и кулинарии.

На сегодняшний день на территории ЖК «уже открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы на 2100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием.