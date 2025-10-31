«Своими глазами вижу работу механизма»: наблюдатели из Подмосковья рассказали, за чем следят на выборах
Жители Подмосковья прошли отбор на Всероссийский конгресс наблюдателей
Фото: [Центр наблюдения за выборами в Подмосковье/Медиасток.рф]
Лучшие общественные наблюдатели из Московской области приняли участие в отборе к Всероссийскому конгрессу наблюдателей. Само мероприятие пройдет в Москве 23 ноября. На нем соберутся более 700 профессионалов из разных регионов России.
Отбор претендентов от Подмосковья состоялся 28 октября. В нем участвовали 27 самых активных и опытных общественных наблюдателей. Сейчас они проходят анкетирование и профильное тестирование, по результатам которого лучшие получат приглашение на конгресс.
Организатором события выступает движение «Корпус „За чистые выборы“» при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель конгресса — развитие сообщества независимых наблюдателей, формирование новых профессиональных навыков и повышение эффективности всей системы наблюдения за выборами.
В рамках отборочных мероприятий для наблюдателей провели специальный мастер-класс, посвященный формированию навыков критического мышления и обучению методам выявления фейковой информации. Итоги обсуждения и предложения участников лягут в основу концепции предстоящего конгресса.
Московская область традиционно демонстрирует один из самых высоких уровней активности наблюдателей. В период выборов за процедурой голосования в регионе следят более 20 тыс. человек — это самый высокий показатель в России.
Как отметила опытный наблюдатель из Воскресенска Мария Назарова, для нее это прямая возможность участвовать в жизни страны.
«Голосовать — это право, а следить за честностью подсчета — это гражданская ответственность», — поделилась она.
От конгресса наблюдатели ожидают четких алгоритмов действий в спорных ситуациях и дальнейшего укрепления своего профессионального сообщества.