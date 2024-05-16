Свояченица Минобороны России Кузнецова спешно продает элитный коттедж в Краснодаре

Сестра жены бывшего руководителя кадрового отдела Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в спешке старается продать свой дом в Краснодаре из-за коррупционного скандала с участием родственника. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что краснодарский таунхаус построен в той же стилистике, что и предполагаемая взятка чиновнику.

Отмечается, что данная недвижимость оформлена на имя сестры Ирины Кузнецовой — Инны Маллах. Стоимость таунхауса составляет 125 млн рублей. Он находится в элитном Фестивальном микрорайоне Краснодара. Дом построен по дизайнерскому проекту с шестиметровыми потолками. При отделке и ремонте были использованы испанские и итальянские материалы, вся мебель изготовлена иностранными мастерами.

Добавляется, что внутри дома четыре полноценных комнатных помещения, кухня площадью 30 кв. м, спортзал, бассейн, баня, а въезд в гараж выложен плиткой с подогревом. Площадь участка составляет восемь га с ландшафтным дизайном.