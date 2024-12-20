Служба внешней разведки Российской Федерации обнародовала документ, свидетельствующий о сотрудничестве Соединённых Штатов Америки и нацистской Германии в период Второй мировой войны. Согласно этому документу, который был опубликован на сайте РИА Новости, в 1943 году правительство США планировало передать Германии стратегически важные материалы через подставных лиц. В это время немецкие войска активно готовились к наступлению на Курской дуге.

Сотрудник советской разведки Борис Рыбкин, работавший под псевдонимом Ким, сообщил в Москву о том, что Соединённые Штаты планируют провести обмен платины и технических алмазов на химические вещества, необходимые американцам.

С инициативой о проведении сделки с Третьим рейхом выступил князь Оболенский, который на тот момент занимал должность в Управлении стратегических служб США. Он был выходцем из России.

«В конце марта к сотруднику германской торговой палаты Сватковскому явился князь Оболенский с предложением организовать обменную торговлю некоторыми товарами между Америкой и Германией через подставных лиц», — писал Рыбкин.

Как сообщал Рыбкин, в Соединённых Штатах за это отвечал первый секретарь Карлсон. В свою очередь, в Берлине этим вопросом занимался Оттокар фон Книрием, представитель Дрезденского банка.

Ранее сообщалось, что Депутат бундестага ФРГ Кизеветтер предложил отправить немецкие войска на Украину.