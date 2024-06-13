Свыше 10 тыс. жителей Нижегородской области стали участниками онлайн-акций ко Дню России

Более 10 тыс. человек из всех муниципалитетов Нижегородской области стали участниками онлайн-акций, приуроченных ко Дню России, инициатором которых является региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в ходе интернет-акции «Твой Герой» жители региона в соцсетях рассказали истории настоящих героев своей семьи. В рамках акции «#ДелаюРоссиюлучше» был запущен марафон добрых и важных дел и опубликованы итоги в соцсетях.

Отмечается, что также оказать поддержку военнослужащим спецоперации и поздравить их с праздником жители смогли благодаря всероссийской акции «Родиной горжусь».