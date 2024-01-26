Свыше 100 тысяч раз воспользовались жители Подмосковья разделом о цифровой безопасности на регпортале

Жители Подмосковья воспользовались разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале госуслуг свыше ста тысяч раз, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Информация, размещенная в данном разделе, позволяет жителям региона научиться противостоять киберугрозам, подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана, о которых одни жители узнают из новостей, а другие, к сожалению, на личном опыте. <…> С начала года им (разделом о цифровой безопасности. — прим. ред.) воспользовались около четырех тысяч раз, а с момента запуска — более ста тысяч», — подчеркнула глава областного Мингосуправления.

Раздел о правилах цифровой безопасности расположен на главной странице регионального портала. Там можно пройти тест, чтобы определить уровень цифровых навыков, а также ознакомиться с основными правилами кибербезопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе стало меньше преступлений.