Свыше 107 млн рублей получит Рязанская область на создание Дома молодежи

Более 107 млн рублей субсидии выделят Рязанской области на создание Дома молодежи благодаря выигрышу гранта от Росмолодежи в рамках федерального конкурса «Регион для молодых». Об этом сообщает 7info .

По словам главы регионального комитета по делам молодежи Виталия Косачева, это станет значительным толчком к развитию молодежной политики в Рязанской области.

Он добавил, что планируемый Дом молодежи будет центром притяжения молодых людей со всего региона.