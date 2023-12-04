Свыше 1,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За минувшую неделю в парках Московской области побывали свыше 1,1 миллиона человек. Это почти на 240 тысяч посетителей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как напомнил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, на прошлой неделе в парках региона включили праздничную иллюминацию, поэтому парки стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области.

«Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение», — подчеркнул он.

Самыми посещаемыми на прошлой неделе стали Центральный парк в Пушкино, парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину и «Наташинские пруды» в Люберцах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в регионе.