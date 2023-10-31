Свыше 11-ти тысяч новых книг поступит в библиотеки Клина до конца года

В Центральную городскую библиотеку Клина поступило девятьсот новых изданий. До конца года ожидается еще одна крупная партия литературы. Итого до конца года в библиотеки Клина поступит порядка 11 тысяч изданий.

Сейчас большой популярностью у жителей округа пользуется современная художественная литература и книги для саморазвития. Для читателей с нарушениями зрения есть 130 рельефно-тактильных изданий на языке Брайля и более 1,3 тысячи аудиокниг.

Тем, кто больше любит читать литературу на цифровых, а не бумажных носителях, предоставляется доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки. Кроме того, в этом году читатели библиотеки Клина получили более пяти тысяч электронных книг.