Свыше 11 тыс. семей Кемеровской области погасили ипотеку за счет государства в прошлом году

Общество

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Улучшение жилищных условий остается в Кемеровской области ключевым направлением для применения маткапитала: так, в минувшем году на данные цели выплату потратили свыше 14 тыс. семьей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что общая сумма использованных средств составила более 6,5 млрд рублей.

Отмечается, что более 11 тыс. семей Кузбасса погасили ипотечный кредит за счет маткапитала.

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