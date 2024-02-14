Свыше 11 тыс. семей Кемеровской области погасили ипотеку за счет государства в прошлом году
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Улучшение жилищных условий остается в Кемеровской области ключевым направлением для применения маткапитала: так, в минувшем году на данные цели выплату потратили свыше 14 тыс. семьей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Уточняется, что общая сумма использованных средств составила более 6,5 млрд рублей.
Отмечается, что более 11 тыс. семей Кузбасса погасили ипотечный кредит за счет маткапитала.