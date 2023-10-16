Свыше 110 тысяч детей обучаются в подмосковных ДШИ

В Подмосковье работает сто восемьдесят девять детских школ искусств (ДШИ), в них обучается свыше ста десяти тысяч детей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.

Спикер Московской областной думы посетил с рабочим визитом Балашиху, где проверил работу нового художественного отделения детской школы искусств № 1 имени Георгия Свиридова. Сейчас в данном учреждении занимаются почти полторы сотни начинающих художников.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что данная школа занимает первое место в Подмосковье среди учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Детскую школу искусств имени Свиридова в Балашихе посещают более 1,3 тысячи детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность развития детей в дошкольных образовательных учреждениях Московской области.