Свыше 12 тыс. кубометров мусора вывезут с муниципальных кладбищ в Нижегородской области

Сотрудники нижегородского управления муниципальных кладбищ начали уборку погостов в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что работы ведутся более чем на 20 муниципальных кладбищах. Всего в рамках месячника будет вывезено более 12 тыс. кубометров мусора и свыше пяти тысяч кубометров валежника. Кроме того, на территориях расставлены почти 670 евроконтейнеров и около 70 контейнеров под объемный мусор.

Отмечается, что работы по уборке на муниципальных кладбищах станут совершаться каждый день. Позже благоустройство погостов продолжится.

Добавляется, что также запланированы работы по спилу аварийных деревьев, покосу травы, обработке.