Свыше 120 станций и остановочных пунктов подготовят на железной дороге в Рязанской области к лету

Железнодорожниками Рязанской области ведется комплексная подготовка пассажирской инфраструктуры к сезону летних массовых перевозок. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что свыше чем на 120 станциях и остановочных пунктах проводится уборка платформ, ограждений, скамеек, урн, навигационных указателей и обновление покраски.

Отмечается, что на вокзалах промываются входные, турникетные и кассовые зоны, остановочные павильоны, в пешеходных тоннелях – стены и полы, сходы из них на платформы и в город, наружные блоки кондиционеров.

Поясняется, что для промывки стеклянных фасадов зданий вокзалов привлекут бригады промышленных альпинистов.