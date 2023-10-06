Свыше 120 тысяч подмосковных семей распорядились средствами регионального маткапитала

Более ста двадцати тысяч семей из Московской области распорядились средствами регионального маткапитала. В основном жители региона потратили их на улучшение жилищных условий и образование для детей.

Как рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба ведомства, всего с начала действия программы в регионе выдано более двухсот двадцати пяти тысяч таких сертификатов. Она также напомнила, что средства регионального маткапитала можно использовать на газификацию.

Сертификат на региональный маткапитал предоставляется семьям, в которых с 2011 по 2016 годы родился или был усыновлен второй и последующие дети. В регионе работает сервис, где можно проверить остаток средств сертификата. Узнать более подробную информацию и подать заявление на услугу можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за год в Московской области родились семьдесят три тысячи детей.