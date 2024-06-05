Свыше 13 тыс. обращений отработал филиал фонда «Защитники Отечества» в Нижегородской области

Со времени открытия в Нижегородской области филиала фонда «Защитники Отечества» было отработано свыше 13 тыс. обращений. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что значительная часть запросов касалась различных мер поддержки, вроде оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь и прочее.

Отмечается, что также в регионе свыше 70 сотрудников ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам.

Добавляется, что за 2023 год филиалом были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов спецоперации в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти.