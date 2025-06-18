Свыше 1,3 тыс. жителей Рязанской области заключили контракт на военную службу в 2025 году

По данным областного пункта отбора, с января 2025 года более 1,3 тыс. жителей Рязанской области подписали контракты на военную службу. Среди новобранцев — представители всех категорий военнослужащих: от рядового состава до прапорщиков. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что им положена единовременная выплата при заключении контракта в размере 800 тыс. рублей, а также ежемесячное довольствие стартует от 225 тыс. рублей и зависит от звания, должности и стажа.

Отмечается, что в соцпакет для контрактников входят полное медобеспечение, программы списания кредитной задолженности, преференции при поступлении в высшие учебные заведения, комплекс дополнительных льгот для семей военнослужащих.

Подчеркивается, что современные условия службы привлекают все больше профессионалов. Особенно популярны технические специальности и должности, требующие высокой квалификации.

Напомним, что аналогичные программы действуют во всех регионах России, однако размер выплат и льгот может незначительно отличаться в зависимости от территориальной принадлежности воинской части.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о работе центра отбора на военную службу по контракту.