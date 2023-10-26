Свыше 130 незаконных рекламных конструкций сняли с деревьев в Подмосковье за неделю

Сто тридцать шесть рекламных конструкций демонтировали с деревьев в подмосковных лесах за неделю, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

«Практически все они (рекламные конструкции. — прим. ред.) были размещены с повреждением живых деревьев — прибиты гвоздями, прикручены саморезами или проволокой», — уточнил он.

Больше всего рекламных конструкций сняли в Орехово-Зуевском, Московском учебно-опытном и Ступинском лесничествах.

Как добавили в Комитете лесного хозяйства Московской области, всего с начала года в лесах региона демонтировали свыше пяти тысяч рекламных объявлений, табличек, перетяжек и плакатов. В ведомстве напомнили, что за незаконное размещение таких конструкций на деревьях грозит штраф от четырех до трехсот тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области по программе «100 прудов и озер» расчистили сто шестьдесят три водоема.