Свыше 1,5 тыс. развлекательных мероприятий пройдут в парках Химок в этом сезоне

Парки, скверы и другие зоны отдыха с каждым годом становятся все более популярными среди жителей Подмосковья.

Такая тенденция наблюдается в городском округе Химки. И это не случайно, все общественные территории муниципалитета – активные участники проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». А это значит, что в каждом парке или зоне отдыха в течение теплого сезона проводится широкий спектр развлекательных мероприятий. Только этим летом планируется в общей сложности провести 1,5 тыс. различных активностей.

Мастер-классы, встречи с творческими личностями, концерты и спортивные тренировки на свежем воздухе, детские анимации и пикники – вот далеко не весь перечень всего, что проходит в химкинских парках. К себе в гости приглашают парки имени Величко и Толстого, «Подрезково», «Дубки», «Два берега», «Яковлево», «Экоберег». А также скверы имени Марии Рубцовой и «Юбилейный».

«Самые востребованные мероприятия в парках у химчан - концерты, кинопоказы а также мастер-классы для детей и взрослых. Об этом говорят результаты голосования, которое мы ранее проводили в социальных сетях», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Под стать развлечениям и инфраструктура. Этим летом в Химках запустили больше 15 фонтанов. А еще обустроили площадки для воркаута и кроссфита, футбольные поля и теннисные корты. К услугам гостей зоны барбекю.

А достойным аккордом яркого лета станет танцевальный фестиваль «Город танцует в парках». Он пройдет 27 августа в парке культуры и отдыха «Подрезково». Оценивать мастерство участников тут станут такие признанные мастера танца как художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин, победитель шоу «Танцуй» на «Первом канале» и обладатель балетной премии «Душа Танца» Александр Могилев, хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым, а также актриса театра и кино, победитель проекта «Танцы со звездами» Елена Подкаминская.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Воробьева культурно-досуговая жизнь парков постоянно расширяется и развивается. Как стало известно на заседании регионального правительства в понедельник, с 1 мая в зонах отдыха провели свыше 13 тысяч мероприятий, из них более 4,5 тысяч – спортивно-массовых. А с января по июль 2023 года парки Подмосковья посетили около 43 миллионов человек.