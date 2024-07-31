Свыше 15 тысяч льготников из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях в этом году

Более пятнадцати тысяч льготников из Подмосковья воспользовались возможностью бесплатно отдохнуть в санаториях в этом году, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Наиболее востребованы санатории на черноморском побережье и в средней полосе России», — отметила она.

В министерстве социального развития Московской области добавили, что чаще всего взрослые выбирают санатории в Анапе, а дети — в Крыму. Кроме того, в этом году для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга стал доступен санаторий в Ульяновской области.

Путевка в санаторий полностью оцифрована, чтобы избежать лишней бумажной волокиты, подчеркнула Людмила Болатаева. Распределение происходит в автоматическом режиме в зависимости от заболевания. Получить путевку или проверить очередность ее получения можно на регпортале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом сезоне в детских лагерях отдохнули уже свыше 150 тысяч детей из Подмосковья.