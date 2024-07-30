Свыше 1,5 тысячи человек посетили сельскохозяйственную ярмарку в Химках

В Химках до середины августа работает сельскохозяйственная ярмарка, ее посетили уже свыше 1,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На ярмарке представлены мясная, молочная и рыбная продукция, мед, овощи и зелень от местных производителей. Все товары имеют сертификаты качества.

До конца недели торговые ряды будут работать на проспекте Мельникова, а после переедут на улицу Чапаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжается прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм.