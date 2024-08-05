Свыше 1,5 тысячи сирот в Подмосковье получили увеличенные ежемесячные выплаты

«В Подмосковье в приемных семьях воспитывается пятнадцать тысяч детей. <…> В этом году также была увеличена ежегодная выплата для подопечных и приемных детей до сорока пяти тысяч рублей», — уточнили в Минсоцразвития Подмосковья.