Свыше 1,5 тысячи сирот в Подмосковье получили увеличенные ежемесячные выплаты
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В Подмосковье с 1 июля увеличили размер ежемесячного пособия на приемных и опекаемых детей в возрасте от года до семи лет, напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Так, увеличенную выплату, размер которой сейчас составляет 17 747 рублей, уже получили свыше 1,5 тысячи детей-сирот.
В ведомстве добавили, что ежемесячная выплата на приемных детей дошкольного возраста равна величине прожиточного минимума в регионе, поэтому будет индексироваться.
«В Подмосковье в приемных семьях воспитывается пятнадцать тысяч детей. <…> В этом году также была увеличена ежегодная выплата для подопечных и приемных детей до сорока пяти тысяч рублей», — уточнили в Минсоцразвития Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детсадов в Московской области.