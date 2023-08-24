Свыше 154 тысяч жителей Подмосковья выбрали на «Доброделе» дороги для ремонта в следующем году

Осталась всего неделя до завершения второго этапа голосования за ремонт дорог в Подмосковье на следующий год, которое проходит на портале «Добродел».

Участие в голосовании приняли уже свыше 154 тысяч жителей региона, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Во второй этап голосования включены дороги, которые были отобраны профильными специалистами на основании предложений местных жителей, напомнили в ведомстве. На финальном этапе будут определены участки дорог, которые включат в программу ремонта на 2024 год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин провели рабочую встречу, в ходе которой глава Московской области отметил важность федеральной поддержки в развитии транспорта в регионе.