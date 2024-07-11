Свыше 16 км пути отремонтировали на Московской железной дороге в Рязанской области с апреля

В ходе ремонтно-путевой кампании, проводимой с апреля по октябрь, на Московской железной дороге, в Рязанской области отремонтировано свыше 16 километров пути. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что главные работы выполнены на участке Рыбное — Рязань-1, также на станции Дягилево уложено шесть стрелочных переводов.

Отмечается, что более чем две трети работ на Московской железной дороге проводится по технологии «закрытый перегон». Данный метод дает возможность сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ за меньший промежуток времени. Тем не менее движение поездов организуется по соседним путям в реверсивном режиме. Всего на полигоне дороги будет задействовано более 260 единиц путевой и строительно-дорожной техники, а также около двух тысяч единиц подвижного состава, включая вагоны хоппер-дозаторы и рельсовозные составы.

Добавляется, что в текущем году в регионе будет проведен ремонт свыше 30 километров пути.