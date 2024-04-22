Свыше 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Более 1,6 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми популярными у жителей и гостей региона с 15 по 21 апреля стали парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах и парк «Фабричный» в Истре, уточнили в ведомстве.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, на территории Подмосковья расположены почти двести парков культуры и отдыха.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал глава областного Минблаго.

В будни парки региона посещают в среднем до 250 тысяч человек в день, в субботу — около 330 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне.