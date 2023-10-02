Свыше 1,7 миллиона человек посетили подмосковные парки на минувшей неделе

Более 1,7 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.

Самыми популярными стали парк «Пехорка» в Балашихе, Парк Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино.

Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, природные территории региона привлекают жителей и гостей Подмосковья удобным расположением, а также развитой инфраструктурой для проведения досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Кроме того, росту посещаемости парков способствовала хорошая погода.

«Но главное — это наличие всех условий для полноценного отдыха, как взрослых, так и детей. За последнее время в наших парках появились новые зоны отдыха. <…> Все это, безусловно, привлекает людей и посещаемость парков не снижается с окончанием лета», — подчеркнул он.

Отмечается, что только в минувшую субботу в подмосковных парках отдохнули почти 360 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все парки Московской области оцифрованы и нанесены на Геопортал.