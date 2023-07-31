Губернатор Подмосковья: все парки региона оцифрованы и нанесены на Геопортал

Все подмосковные парки были оцифрованы и нанесены на Геопортал региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, это помогает держать на контроле чистоту и безопасность, услуги и сервисы на территориях.

«Одна из чувствительных тем – работа туалетов. Здесь важно контролировать наличие договоров на обслуживание, время работы, ремонт, наличие средств гигиены и своевременную уборку», - отметил Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье 188 парков. К концу года их число достигнет 193. С января парки посетили уже 43 миллиона человек. Ожидается, что к концу года этот показатель составит не менее 66 миллионов.

«В этом году мы приводим в порядок 60 общественных территорий, из них 13 уже открыли», - рассказал губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что в области растет посещаемость парков.