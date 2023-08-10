Свыше 1,7 миллиона поездок до аэропортов совершили пассажиры «Мострансавто» с начала года

Свыше 1,7 миллиона поездок совершили пассажиры маршрутов «Мострансавто», следующих до трех аэропортов столичного региона. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Самым популярным стал маршрут № 441 от Жуковского до станции метро «Котельники» — свыше 667,5 тысячи поездок. На втором месте проходящий через Шереметьево маршрут № 48 — более 290 тысяч поездок. И на третьем месте маршрут № 1 «улица Лацкова — Наркомвод» — более 237,7 тысячи поездок.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — зафиксировано почти 690 тысяч таких транзакций. Также оплата производилась с помощью карт «Стрелка» и «Тройка» и социальных карт.

Напомним, «Мострансавто» обслуживает девять маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэродромов с различными городами Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12, который проходит через шесть муниципалитетов региона, будет сдан досрочно.