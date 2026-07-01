Свыше 2 млн электронных родовых сертификатов оформлено жителям столичного региона за пять лет

С помощью такого документа будущая мама может выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров малыша в первый год жизни. В этом году Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области оплатило услуги по родовым сертификатам для 200 тысяч женщин на сумму 670 миллионов рублей.

Родовый сертификат состоит из нескольких талонов, каждый из которых заполняется при обращении пациентки в медицинское учреждение. Женщина может получать бесплатные консультации во время беременности, юридическую, психологическую или социально-медицинскую поддержку, а также сопровождение родов и наблюдение за ребенком в течение первого года жизни. Если женщине оказывают медицинскую помощь на платной основе, документ не формируется.

При многоплодной беременности будущей маме полагается лишь один родовый сертификат, поскольку он выдается на женщину, а не на ребенка. Обналичить средства по талонам невозможно. Региональное Отделение СФР перечисляет их на лицевые счета организаций, которые оказали помощь маме и ее малышу в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Отделение Соцфонда заботится о том, чтобы будущие мамы уже на ранних сроках беременности получали меры поддержки максимально быстро и удобно. С 2021 года родовый сертификат формируется исключительно в электронном виде. Это избавляет от необходимости носить с собой бумажные талоны. Все данные о состоянии женщины и новорожденного хранятся в единой информационной системе и поступают в Отделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — отметил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.

Получить электронный родовый сертификат можно на любом сроке беременности. При первом посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники женщине необходимо предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сведения о сертификате доступны в личном кабинете на портале Госуслуги.

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