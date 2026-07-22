ЦСКА может продать Лусиано Гонду в «Бока Хуниорс»

Президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме звонил в ЦСКА, чтобы узнать условия трансфера нападающего Лусиано Гонду, сообщил аккаунт Boca Info. По его данным армейцы запросили за форварда $7 млн.

Аргентинский футболист пришел в ЦСКА из «Зенита» зимой 2026 года в результате обмена на защитника Игоря Дивеева. В стане армейцев рассчитывали получить забивного форварда, в котором ЦСКА остро нуждался. Гонду обнадеживающе провел матчи межсезонья, но в итоге ему, по большому счету, не удалось перезапустить карьеру.

В 13 матчах за ЦСКА Гонду забил четыре мяча и отдал одну передачу. Причем три из четырех голов пришлись на кубковый матч с «Крыльями Советов» (5:2). А в игре чемпионата с «Динамо» (1:4) аргентинец подвел команду, получив красную карточку. В двух последних матчах РПЛ минувшего сезона, уже при Дмитрии Игдисамове, Гонду не попадал в заявку команды.

ЦСКА ищет варианты усиления атаки. Сообщалось, что в армейском клубе обсуждают возможность трансфера Мирлинда Даку из «Рубина».