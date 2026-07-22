«Тело навсегда запомнило, что такое Сибирь»: японский блогер посетил Красноярск

Японский блогер Хидэ Масуи, известный по YouTube-каналу онлайн-школы иностранных языков, продолжает знакомить своих подписчиков с российскими городами. На прошлой неделе он приехал в Красноярск, где провел четыре дня, сообщил prmira.ru.

По данным издания, в первые дни путешественник посетил фанпарк «Бобровый лог» и национальный парк «Столбы», прокатился на канатной дороге и родельбане (горные санки на рельсах). Местную природу блогер назвал «прекрасной».

По информации издания, накануне вечером Хидэ опубликовал в соцсетях новый ролик. В видео он показал, как покоряет лестницу на Торгашинский хребет — одну из самых известных смотровых площадок города. В комментариях к видео японец признался, что увидел в Красноярске много красивых мест. Блогер заявил, что хотел бы порекомендовать всем посетить российский город.

Кроме того, блогер рассказал, что ему подарили варенье из сосновых шишек. Сладости ему очень понравились. Из Красноярска Хидэ Масуи отправился в Новосибирск. В его планах также посещение Барнаула и Алтая.

«За эти два дня мое тело навсегда запомнило, что такое Сибирь», — резюмировал японец.

Ранее сообщалось, что американец прилетел из Огайо в Подмосковье ради рождения дочери.