Вода пахнет болотом: как избавиться от неприятного запаха после стирки и душа — советы сотрудницы химчистки

Жители Тюмени продолжают жаловаться на неприятный болотный запах воды, который остается на коже и волосах после душа. Особенно остро проблему ощущают те, кто стирает одежду дома: даже после стандартной программы с порошком и кондиционером белье может сохранять специфический аромат, сообщил nashgorod.ru. Чтобы справиться с неприятной ситуацией, редакция «Нашего города» собрали простые и действенные способы.

Сотрудница тюменской химчистки Галина Скабеева рекомендует обратить внимание не только на основные моющие средства, но и на дополнительные, которые помогают нейтрализовать посторонние запахи. Один из самых простых вариантов — добавить в стиральную машину обычный столовый уксус.

«Если вода имеет выраженный неприятный запах, можно использовать 9-процентный уксус. Его добавляют перед стиркой — примерно 50–100 миллилитров на полную загрузку машины. Он помогает нейтрализовать запахи, а после высыхания вещей собственного аромата уксуса не остается», — рассказала она.

При этом специалист предостерегает: не стоит злоупотреблять кондиционером для белья. Часто он не решает проблему, а лишь маскирует запах, смешивая свой аромат с ароматом воды, что может сделать его только хуже. Еще одна распространенная ошибка — оставлять мокрые вещи в барабане после завершения стирки. Из-за этого в ткани могут развиваться бактерии, усиливающие неприятный запах.

Кроме того, сотрудница химчистки советует регулярно чистить саму машину: промывать лоток для порошка, резиновый уплотнитель и время от времени запускать профилактическую очистку барабана. Подобные меры помогут избежать накопления грязи и бактерий, которые тоже могут быть источником запаха.

«Белье лучше доставать сразу после окончания стирки. Если оно долго лежит в закрытом барабане, запах может стать только сильнее», — объяснила Галина Викторовна.

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