Свыше 20 новых автобусов вышли на маршруты в Ленинском городском округе

Общество
пресс-служба администрации г. о. Ленинский

Фото: [пресс-служба администрации г. о. Ленинский]

Двадцать четыре новых автобуса вышли шестого июня на дороги Ленинского округа.

Теперь тринадцать машин марки «Газель Next City» курсируют на маршруте № 364, пять автобусов малого класса осуществляют работу на маршруте № 1202, по три единицы — на маршрутах № 355 и 356.

В каждом из современных автобусов — по семнадцать мест, также в салонах есть возможность для комфортной перевозки маломобильных пассажиров. В каждом транспортном средстве установлены аппараты для безналичной оплаты.

Отметим, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, такое оборудование должно быть во всем общественном транспорте Подмосковья.

«Совместно с Минтрансом региона до конца июня планируем обновить еще порядка 50 автобусов на различных маршрутах в Ленинском округе», — поделился глава муниципалитета Алексей Спасский.

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