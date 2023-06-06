Свыше 20 новых автобусов вышли на маршруты в Ленинском городском округе
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Ленинский]
Двадцать четыре новых автобуса вышли шестого июня на дороги Ленинского округа.
Теперь тринадцать машин марки «Газель Next City» курсируют на маршруте № 364, пять автобусов малого класса осуществляют работу на маршруте № 1202, по три единицы — на маршрутах № 355 и 356.
В каждом из современных автобусов — по семнадцать мест, также в салонах есть возможность для комфортной перевозки маломобильных пассажиров. В каждом транспортном средстве установлены аппараты для безналичной оплаты.
Отметим, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, такое оборудование должно быть во всем общественном транспорте Подмосковья.
«Совместно с Минтрансом региона до конца июня планируем обновить еще порядка 50 автобусов на различных маршрутах в Ленинском округе», — поделился глава муниципалитета Алексей Спасский.