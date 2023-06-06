Свыше 20 новых автобусов вышли на маршруты в Ленинском городском округе

Двадцать четыре новых автобуса вышли шестого июня на дороги Ленинского округа.

Теперь тринадцать машин марки «Газель Next City» курсируют на маршруте № 364, пять автобусов малого класса осуществляют работу на маршруте № 1202, по три единицы — на маршрутах № 355 и 356.

В каждом из современных автобусов — по семнадцать мест, также в салонах есть возможность для комфортной перевозки маломобильных пассажиров. В каждом транспортном средстве установлены аппараты для безналичной оплаты.

Отметим, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, такое оборудование должно быть во всем общественном транспорте Подмосковья.