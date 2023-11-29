Свыше 20 тысяч звонков обработали в контакт-центрах МФЦ Подмосковья за неделю

На минувшей неделе в контакт-центры подмосковных МФЦ поступило свыше двадцати тысяч звонков, сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

В ведомстве напомнили, что связаться с операторами региональных центров «Мои документы» можно по номеру 122. Необходимо выбрать в голосом меню цифру три.

Сейчас в Подмосковье свыше трехсот услуг можно получить в электронном виде, поэтому операторы контакт-центра во время каждой беседы напоминают о возможности подать заявление дистанционно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил создать в России единую платформу для развития искусственного интеллекта.