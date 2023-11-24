Губернатор Подмосковья: создание единой платформы увеличит скорость внедрения искусственного интеллекта

В России нужно создать единую платформу для развития искусственного интеллекта. С таким предложением на Международной конференции Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности» выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Московской области напомнил, что в 2023 году Госдума может принять закон об искусственном интеллекте, который направлен на разметку данных. Создание единой платформы позволит увеличить скорость внедрения искусственного интеллекта, считает Воробьев.

«Если бы такое решение, такое поручение было дано, то тогда бы все регионы и все институты могли бы на открытой базе эти сеты создавать», — сказал он.

Губернатор добавил, что это также поможет вовлечь в процесс подмосковных специалистов.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.